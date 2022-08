Caiado, que tem 40 cachorros, prova que é ‘gente como a gente’ ao confessar que ama pão com carne moída

Para o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), a maior iguaria da culinária brasileira é o pão com carne moída. O prato predileto do candidato à reeleição, confessado à reportagem do Portal 6, é seguido pela pamonha, de preferência a doce.

Com a família, ele cultiva o amor pelos animais dando lar a mais de 40 cachorros. Várias tentativas de reunir os bichos de estimação para uma foto já foram feitas, mas a diversidade de raças (que vão de Golden Retrievers e Fox Paulistinhas a Vira-latas) faz com que a tarefa seja impossível. Os cães têm nomes como Pantera, Rei, Raj, Nikki, Balu e Tico-tico.

Outra paixão do candidato, que foi senador e deputado federal por cinco mandatos, é pescar – ou pelo menos tentar acompanhar os amigos na pescaria. Entre os mais “chegados”, Caiado é motivo de brincadeiras e provocações já que a habilidade na isca e anzol não tem garantido muitos peixes fisgados no fim do dia.

Natural de Anápolis, é formado em Medicina e especialista em Ortopedia. Pelas redes sociais, se declara “um homem do campo” e diz ser apaixonado por montaria. Ele já chegou, inclusive, a ser candidato a presidente da República, em 1989, quando foi apelidado de “o homem do cavalo branco” depois de aparecer montado em um durante a propaganda eleitoral.

Presença confirmada

Ronaldo Caiado é um dos candidatos que marcarão presença no primeiro debate entre os postulantes ao Governo de Goiás, realizado pelo Portal 6 e UOL.

O evento ocorre na próxima quinta-feira (25), às 20h30, com transmissão pelas redes sociais a nível local e nacional.