Avô é suspeito de abusar e guardar fotos e vídeos íntimos do neto de 05 anos em Anápolis

Um idoso, de 69 anos, foi preso temporariamente, na manhã deste sábado (20), suspeito de abusar sexualmente do sobrinho-neto, de apenas cinco anos, além de guardar fotos e vídeos íntimos da criança, em Anápolis.

O menininho vítima dos abusos, vivia juntamente com o possível abusador, assim como também com a avó materna.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão a Polícia Civil (PC) localizou no telefone celular do suspeito conteúdos explícitos de nudez do sobrinho-neto.

Diante disso, ficou comprovado o crime de armazenamento de pornografia infantil.

As investigações teriam se iniciado após a polícia receber uma denúncia de que o avô estaria abusando sexualmente da criança e de que as provas seriam encontradas no celular do mesmo.

As apurações seguem agora com o intuito de identificar se o suspeito teria também compartilhado o material com outras pessoas.

Além disso, a polícia irá agora reunir provas dos abusos por ele cometidos contra a vítima.

O idoso foi preso e segue agora à disposição do Poder Judiciário.