FACIEG indica voto em Márcio Corrêa citando ‘representatividade e viabilidade de eleitoral’

A Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg) apontou dois nomes à disputa a deputado federal no pleito de outubro de 2022: os empresários Márcio Correa e Glaustin da Fokus.

Em carta, o presidente da entidade, Sebastião Vieira Seba, não declarou apoio a nenhum outro cargo em disputa. Por outro lado, parece otimista e acredita que o segmento consiga pelo menos cinco deputados estaduais que atuem a favor da classe.

O líder classista também fez um apelo aos próximos parlamentares da Alego: “Peço aos (as) Senhores (as) Presidentes que tenham pautas construtivas para o setor produtivo”. No texto, Sebastião destaca, em caixa alta, que a proposta não se trata de imposição da entidade.

Os escolhidos

De Anápolis, Márcio Correa é presidente do MDB municipal, odontólogo e empresário. Com mais de 30 dobradinhas pelo estado, tendo a de Amilton Filho como a principal, Corrêa concorreu à Prefeitura de Anápolis em 2020 e obteve 29.044 votos. Ao TSE, ele declarou pouco mais de R$11 milhões em bens.

Candidato à reeleição, o empresário do ramo de distribuição de logística Glaustin da Fokus também tem o apoio de servidores ligados à educação e das igrejas pentecostais. Ele declarou quase R$10 milhões em bens à Justiça Eleitoral.