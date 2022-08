Quando abrimos nosso coração a alguém para contar um segredo é porque confiamos muito nessa pessoa e sabemos que ali, essa confidência vai estar em boas mãos.

No entanto, muitas vezes colocamos a língua entre os dentes e confessamos algo que não devia a alguém que não guardaria esse segredo.

Foi pensando nisso, que hoje listamos alguns tipos de pessoas para você nunca contar um segredo.

6 tipos de pessoas que nunca devemos contar um segredo:

1. Temperamental

É muito difícil lidar com pessoas temperamentais, porque elas não sabem lidar com seus próprios sentimentos, quem dirá com seus segredos.

Assim, quando você menos imaginar, elas vão descarregar um turbilhão de emoções em cima de você, sendo bem desagradável, já que pode ser fúria, tristeza e assim por diante. Logo, não dá para ter certeza de que essas pessoas não vão soltar sem querer suas confidências para qualquer um.

2. Sentenciosa

As pessoas sentenciosas são aquelas que possuem caráter, aspecto ou forma de sentença, decisão com valor de autoridade.

Normalmente, elas colocam seus valores por cima de tudo e de todos, saindo por aí julgando e determinando a virtude, moral e honestidade dos outros.

Assim, é difícil saber se elas não vão condenar e sentenciar as coisas que você mais guarda em seu íntimo.

3. Mentirosas

É muito difícil contar com as promessas e palavras de alguém mentiroso, porque ele pode mentir para outras pessoas sobre você e sobre outras pessoas para você.

Logo, sem sombra de dúvidas, esse tipo de amizade exige que você fique pisando em ovos para saber se pode ou não confessar algo.

4. Sem caráter

Um alguém sem integridade e honestidade, que está pronto para trair, manipular e fofocar, é uma pessoa que você deve contar nenhum segredo.

Sem sombra de dúvidas existem poucas coisas que essa pessoa não faz para conseguir o que quer, até colocando a boca no trombone e espalhando suas confidências.

5. Invejosas

Uma pessoa invejosa é, consequentemente, alguém bem infeliz e inseguro! Ter esse tipo de gente por perto é ter a certeza de que nada bom vai te acontecer, apenas com eles.

Os invejosos são incapazes de ficarem felizes por você e comemorar suas vitórias. Por isso, se você contar um segredo a eles sobre alguma conquista sua, eles vão espalhar para todos.

6. Fofoqueiras

Por último, é óbvio que os fofoqueiros não iam ficar de fora dessa lista.

Por isso, se você conhece alguém que comenta sobre a vida de outras pessoas sem separar o que é especulação e realidade, certamente, é um alguém que possivelmente espalharia seus segredos.

