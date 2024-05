Os nomes que o Brasil teve antes de se chamar Brasil

Se você achou que o país em que vive sempre teve essa nomeação, enganou-se! Nossa nação passou por outras nomenclaturas antes de se tornar a atual utilizada por todo mundo

Magno Oliver - 06 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Google Maps)

Você sabia que antes de ser batizado com o registro atual de nação dos brasileiros e brasileiras o Brasil já teve outros nomes antes do seu oficial?

O nome de um país pode se originar por diversos fatores, como a sua história, cultura, geografia, língua predominante e até eventos significativos.

O Brasil foi uma das nações que passou por esse processo. Você sabia que antes de receber a nomenclatura atual do país ele passou por nomes anteriores? Vamos te explicar.

1. “Pindorama” – nomeação indígena (Pré-colonizadores)

As tribos indígenas foram as primeiras a darem nome ao Brasil. A primeira nomeação da terra foi Pindorama, que significa “terra das palmeiras”. A homenagem foi atribuída por conta da vasta quantidade da árvore e também da abundante presença de matas e muito verde. Mesmo com a chegada dos portugueses à terra, em 1500, o nome Pindorama continuou sendo usado pelos nativos.

2. “Terra de Vera Cruz” – 1500 a 1501 – Era Pedro Álvares Cabral

Já na era de Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, o nome dado pelos indígenas foi alterado. A tripulação e seu colonizador batizaram a região descoberta de Terra de Vera Cruz. A explicação é que ela seria uma espécie de “presente divino” oferecido aos navegadores portugueses.

3. “Terra dos Papagaios” – 1501 a 1520 – a herança italiana

Os italianos também deram sua contribuição em uma releitura do nome do Brasil. Alguns exploradores ficaram encantados com os papagaios coloridos que habitavam a região e isso acabou sendo inspiração para que eles alterassem o nome da antiga “Terra de Vera Cruz”. Assim, passaram a chamar o Brasil de “Terra dos Papagaios”‘.

4. “Terra de Santa Cruz” – 1501 a 1503 – A influência da fé cristã

O Brasil passou por diversas influências dos portugueses, antes de ter o nome atual que tem. No ano de 1501, a tripulação de Pedro Álvares, se sentiu inspirada na fé cristã e resolveu batizar a terra com uma nova denominação. Assim, a chamada “Terra de Vera Cruz” passou a ser chamada por eles de “Terra de Santa Cruz”.

5. “Estado do Brasil” – 1549 a 1824 – Influência da árvore pau-brasil

Já nessa fase, os portugueses estavam inspirados com a organização territorial e política do Brasil. Assim, com o decorrer dos anos de exploração da costa brasileira, mudaram o nome de “Terra de Santa Cruz” para “Estado do Brasil). A simbologia da árvore pau-brasil foi predominante e forte no imaginário como uma mercadoria de grande valor.

6. “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves” – 1808 a 1822 – Influência da família real portuguesa

Já por volta de 1808, o Brasil recebeu outra nomeação. Agora com a presença da família real portuguesa habitando o Rio de Janeiro, a terra passou a fazer parte de um chamado “reino maior”. Assim, o nome “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves” foi usado para representar a elevação do Brasil de uma simples colônia a uma terra de grande importância no domínio português, ao lado de Portugal e também da região ao sul da Europa, o Algarve.

7. Império do Brasil – 1822 a 1889 – Movimento pós independência de Portugal

Mais tarde, em 1822, Dom Pedro I muda o nome para Império do Brasil. O contexto histórico era de declaração de independência de Portugal e também porque o Brasil havia adotado a forma de governo imperial. É nessa fase da história que a nossa “pátria” começa a criar identidade nacional e unifica suas províncias diante de um imperador e uma bandeira.

8. “Estados Unidos do Brasil” – 1889 a 1969 – fim da monarquia

Já em 1889 a fase histórica muda e o Brasil dá adeus à monarquia e passa a usar uma nomenclatura para deixar claro seu novo sistema de governo republicano e também federativo. Assim, passa a usar o termo “Estados Unidos do Brasil”, inspirados pelo modelo norte-americano que tinha como destaque a união das províncias transformadas em estados federativos.

9 – Dias atuais: “República Federativa do Brasil” – 1969

Por fim, já em 1969 aos dias atuais temos “República Federativa do Brasil”. Assim, acontece a promulgação da nova constituição durante o regime militar para demonstrar a nova estrutura política federalista. Os estados possuem autonomia, mas unidos sob os elos de uma república.

