Não tem problema nenhum você viver com a cabeça no mundo da lua e sair por aí esquecendo as coisas, por exemplo o celular. Aliás, segundo um levantamento, esse é o item que os passageiros mais costumam esquecer dentro do Uber.

E não para por aí, de acordo com a empresa, Belo Horizonte é sexta cidade do Brasil onde os passageiros são mais desatentos, atrás apenas de Brasília, Florianópolis, São Luís, Vitória e, pasmem: Goiânia.

Outro dado curioso é que domingo, sábado e segunda-feira são os dias mais comuns para os brasileiros que usam Uber esquecerem seus objetivos nos carros. Já o horário em que a maioria dos esquecimentos aconteceu foi entre as 21h e 23h.

Bom, mas o que fazer quando se esquece algo no carro?

Para isso, basta abrir o menu do app tocando no ícone superior à esquerda no aplicativo da Uber e, em seguida, selecionar “Suas Viagens” e depois a opção “encontrar objetos perdidos”.

Na sequência, toque em “Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido”, deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar.

Agora, caso o item perdido for justamente seu telefone pessoal, acesse o site e faça o login em sua conta.

No menu “Problemas com uma viagem específica e reembolsos” clique em “Itens Perdidos”, depois em “Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido” e digite o número de telefone de um amigo.

Mas, afinal, o que as pessoas andam esquecendo no Uber?

6 coisas que as pessoas mais costumam esquecer dentro do Uber:

1. Celulares

Não tem como começar essa lista sem citar os smartphones, já que eles são itens obrigatórios na vida de qualquer um.

2. Carteira, bolsas e mochilas

Outra coisa que todas as pessoas costumam ter são as bolsas, carteiras e mochilas, e é por isso que facilmente alguns passageiros saem do carro deixando para trás esses acessórios

3. Itens de mercado

Muita gente usa as corridas por aplicativo para ir ao supermercado e é por conta disso que esse tópico entra na lista.

4. Chaves

As chaves são um clássico! Inclusive, elas são esquecidas não só nos carros, como também em diversos outros lugares, como no trabalho.

5. Óculos

Para quem usa óculos de grau, perder eles é um grande terror! Mas, infelizmente, muita gente esquece nos carros.

6. Garrafas de água

Por último e não menos importante, as garrafas de água também entram nessa lista já que é um item esquecido por muitos nos carros.

