Passo a passo para tirar manchas de desodorante sem precisar ficar esfregando

Com apenas 3 ingredientes, é possível eliminar essas marcas indesejadas de forma prática

Ruan Monyel - 13 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Se vira nos 50 – Receitas e Dicas)

As manchas de desodorante são comuns em muitas roupas, tornando a tarefa de lavá-las desafiadoras, afinal, as marcas são persistentes.

A boa notícia é que remover essas manchas não precisa ser uma tarefa árdua que envolve horas de esfregação e muito esforço.

Com apenas 3 ingredientes simples, é possível eliminar essas marcas indesejadas de forma eficaz, sem danificar as peças.

Sabe aquela peça que tanto amava, mas que acabou jogando fora devido às manchas indesejadas embaixo do braço? Graças a esta dica, você nunca mais vai fazer isso.

Independente do tecido e da cor, as marcas de desodorante são um problema comum, que para muitos, a esfregação é a única solução.

Porém, uma receitinha compartilhada através do canal do Youtube, Se Vira Nos 50 – Receitas e Dicas, promete remover essas marcas com apenas 3 produtos e sem esforço.

Para preparar a mistura, você vai precisar de: 1 colher de água oxigenada 40 volumes, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e vinagre de álcool branco, sem quantidade certa.

Em um pote, misture o bicarbonato e a água oxigenada, após, aplique na região afetada com a peça ainda seca.

Deixe agir por 40 minutos e enxágue, então, passe o vinagre nas manchas de desodorante e depois lave a roupa normalmente.

O resultado é surpreendente, já que os ingredientes juntos têm o poder de limpeza e remoção de manchas, sem agredir o tecido. Confira o vídeo:

