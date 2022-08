Número de mortos no trânsito de Anápolis segue em alta e atinge índice alarmante

Em menos de 08 meses, Anápolis já registrou 79 óbitos em acidentes envolvendo veículos, conforme números disponibilizados pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

O dado segue a tendência de 2021, quando o município fechou o ano com 103 fatalidades do gênero.

Conforme mostrou o Portal 6 em maio deste ano, o número percentual de mortes no trânsito na cidade era seis vezes maior que o de Goiânia.

Isso porque Anápolis apresentava 13 fatalidades para cada 100 mil habitantes. Agora, já são 19,92 mortes a cada 100 mil moradores.

De acordo com o delegado titular da DICT, Manoel Vanderic, um terço dos óbitos se deu por embriaguez ao volante.

Além do álcool, os demais registros de mortes apontam que as causas foram o excesso de velocidade, assim como o uso do celular.

Manoel Vanderic alerta para a imprudência e reforça que os acidentes de trânsito não escolhem vítimas.

“Todas as mortes no trânsito são evitáveis e atingem qualquer classe social, idade e sexo. Ninguém está livre de morrer no trânsito amanhã”, afirmou.

“Dentre as mortes que conheço é a mais trágica: em regra a vítima não tem chance de defesa, não conhece o assassino e a família ainda amargura a sensação de impunidade diante do cenário jurídico nacional”, completou.