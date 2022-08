Prorrogadas as inscrições para concurso público de Goianésia com mais de 350 vagas e salários de até 17 mil

A Prefeitura de Goianésia prorrogou as inscrições para o concurso público do município. O certame é para preencher 354 vagas e os interessados podem se cadastrar até o dia 08 de setembro.

Com salários até R$ 17 mil, as oportunidades são para diversos cargos, como agente comunitário de saúde, assistente social, médico e psicólogo, técnico de enfermagem e radiologia, entre outros.

A taxa para participar é de R$ 110 para nível superior e R$ 90 para médio. As inscrições estão sendo realizadas de forma online, através do site da banca organizadora, Instituto de Consultoria e Concursos (Itame).

Do número total de vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência. Além disso, serão selecionados mais de mil candidatos para formação de cadastro de reserva.

As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro desse ano. O resultado, com a lista de aprovados, deve ser divulgado no dia 14 de dezembro.

Para mais informações, acesse o edital.