Jovem confessa ter matado companheira dentro de apartamento em Caldas Novas; pai o entregou à polícia

Suspeito foi até a casa da vítima e pegou a filha pequena antes do crime

Da Redação - 04 de julho de 2025

Jovem matou a própria companheira. (Foto: Reprodução)

Um pai foi responsável por apresentar o filho em uma delegacia após ele cometer um crime chocante, na noite desta quinta-feira (03), no Jardim dos Turistas, em Caldas Novas. O jovem se dirigiu à casa do pai confessando que havia acabado de matar, a facadas, a própria companheira, de 24 anos, dentro do apartamento dela.

Na unidade policial, o suspeito confirmou o assassinato motivado por ciúmes, sendo que ele havia acabado de descobrir que ela estava se relacionando com uma pessoa do trabalho há cerca de duas semanas.

Ao tomar conhecimento da suposta traição, o jovem, também de 24 anos, então foi até a casa da vítima, onde pegou a filha, de apenas 04 anos, e levou até a casa do avô, retornando mais tarde somente com a companheira.

Novamente a sós com ela no apartamento, ele se aproveitou e desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, a atingindo principalmente na região do tórax e do pescoço.

Após cometer o assassinato, o jovem, saiu do apartamento sozinho — conforme registrada pelas câmeras de segurança — e voltou à casa do pai, onde confessou “ter cometido uma besteira”, explicando o que havia acabado de acontecer.

Diante disso, o pai, de 47 anos, o levou até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde, sob presença da autoridade policial, denunciou o filho, que também confessou o crime.

Dessa forma, o suposto autor foi autuado pelo crime de feminicídio, sendo preso em flagrante. Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) realizar a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!