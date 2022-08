Atualmente, os celulares são quase indispensáveis no dia a dia. As diversas funcionalidades dentro de um aparelho tornam a ferramenta mais útil e diversificam suas funções. Uma das maneiras de expandir a utilização do smartphone, é através de aplicativos de celular que podem facilitar a sua vida.

6 aplicativos extremamente úteis que todo mundo deveria ter baixado no celular

1. Google Keep

Para começar, um app que pode ser muito útil na hora de organizar sua rotina, é o Google Keep. A plataforma é simples e intuitiva para criar listas de tarefas e metas a serem cumpridas.

Além disso, é possível colocar mídias no aplicativo como gravações, imagens e desenhos, a fim de tornar prática a experiência de organização.

2. Daily Water Tracker Reminder

Cuidar da saúde é essencial. Com o estresse e correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos de algo essencial para nosso bem-estar, beber água. E por que não utilizar um aplicativo para celular para melhorar o hábito?

O Daily Water Tracker Reminder é uma opção para resolver esse problema. O app envia lembretes em horários específicos para você lembrar de se hidratar. Além do mais, é possível criar e definir metas que “rastreiam” a quantidade de água ingerida pelo usuário.

3. Forest

Quase como um jogo, o aplicativo Forest possibilita a melhora da concentração e pode ser também uma maneira de aprimorar o foco em alguma atividade.

Por incrível que pareça, esse app também pode ser uma maneira de ajudar os usuários a diminuir o tempo ocioso no celular. É possível marcar um tempo para não utilizar o celular e cultivar uma árvore virtual nesse período.

É necessário se manter na plataforma até o cronômetro zerar e não espiar outros aplicativos. No final, o objetivo é criar uma floresta do zero.

4. Transcriber for WhatsApp

O aplicativo consegue converter as mensagens de áudio recebidas no seu WhatsApp em texto. A ferramenta pode ser importante para pessoas que possuem problemas de audição ou quem não quiser reproduzir o conteúdo em locais públicos.

O recurso é gratuito para celulares Android.

5. PicsArt Animator

Caso você queira exercer a criatividade ou então inovar nas redes sociais, este pode ser o aplicativo certo para você. Com o PicsArt Animator é possível editar e criar animações avançadas em seu celular.

É possível baixar o app para Android e iPhone (iOS). Simples e intuitivo, a plataforma consegue ajustar a movimentação de personagens, cenário e efeitos em elementos específicos.

6. I am Sober

Com o intuito de ajudar a manter os usuários sóbrios, I am Sober é um aplicativo para celular ideal para quem deseja se livrar de vícios. O recurso pode ajudar a superar o álcool, cigarro e até o açúcar.

Na plataforma é possível registrar a data inicial e acompanhar um contador de sobriedade. Nesse cronograma, ficam registrados os marcos a serem alcançados com o passar do tempo.

