Mulher morta a pedradas pelo marido em Jaraguá descobriu traição e buscou ajuda para conseguir sair de casa

Antes de ser assassinada em Jaraguá neste domingo (21), Mariana Pereira da Silva havia descoberto uma traição do marido, que é o principal suspeito do crime. Na ocasião, ela também recebeu ameaças pelo companheiro e procurou uma delegacia.

O Portal 6 apurou que no dia 17 de agosto a vítima fez um pedido de medida protetiva, mas decidiu não seguir adiante com uma denúncia criminal contra o marido.

Segundo o relato, ela passou a desconfiar do homem, que apresentava atitudes suspeitas. Mariana então decidiu segui-lo e o pegou no ‘flagra’ com outra mulher.

Após o ocorrido os dois voltaram para casa juntos, enquanto ele dirigia diversas ofensas para ela. O suspeito disse que a traiu, pois a vítima ‘não prestava em casa’.

No dia seguinte, a situação piorou. A mulher passou o dia trabalhando enquanto o homem bebia.

Quando ela chegou à residência, o suspeito começou a brigar e ameaçou tirar a vida da própria esposa. Com medo, ela pediu ajuda à filha para fugir dali.

A vítima registrou uma ocorrência sobre o fato e pediu uma medida protetiva de urgência. Segundo a mulher, ela só queria retirar os pertences da casa e procurar outro lugar para ela morar em segurança, ela afirmou ainda que brigas desse tipo não eram comuns no relacionamento.