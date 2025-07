Direto da Califórnia, academia gringa com halter de 100 kg desembarca em Goiânia

Localizado no Setor Bueno, ambinete oferece área de aeróbicos e diversos atrativos

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Academia World Gym Pro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Direto da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), Goiânia inaugurou a primeira academia “gringa”, que surpreende pelos aparelhos diferentes para quem quer treinar.

Localizada na Rua T-36, nº 3707, no Setor Bueno, a World Gym Pro — considerada o parque de diversões dos marombeiros — possui halteres de até 100 kg, que impressionam os visitantes.

Além disso, o ambiente ainda conta com uma sala composta apenas por espelhos, para aqueles que desejam fazer algumas poses dentro da unidade.

Estrutura

Com dois andares, a academia tem o primeiro piso voltado para treinos de membros superiores e abdômen, sendo repleto de aparelhos da Panatta Internacional.

Já no segundo andar, os visitantes podem aproveitar a área de aeróbicos, com diversas esteiras com vista, além de aparelhos para treinos de membros inferiores. Além disso, há um espaço exclusivo para glúteos, ampla sala de aulas coletivas, vestiário e bioimpedância gratuita para os alunos durante todo o mês.

Por fim, o local ainda conta com um espaço envidraçado com árvores. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 5h às 0h; aos sábados e feriados, das 8h às 18h; e aos domingos, das 8h às 18h.

