Na primeira vez na casa da namorada, jovem vai ao banheiro e o inesperado acontece

Viralizou nas redes sociais o relato de uma garota explicando como foi o desastre do primeiro encontro entre o namorado e o pai dela, e como até as paredes do banheiro saíram quebradas.

Segundo a baiana, ela teria convidado o rapaz para a casa em que mora com os pais, para que todos se conhecessem e passassem o dia juntos, mas tudo se complicou quando o parceiro decidiu ir ao toalete.

O garoto deixou o celular e entrou no cômodo, porém, no momento de sair, não conseguiu abrir a porta e percebeu que estava preso.

Com muito esforço, ele conseguiu chamar a namorada, apesar da vergonha enorme. O sogro se divertiu com a história e acabou ajudando o recém-chegado da família.

Uma chave de fenda foi entregue a ele, através de uma pequena janela, e o baiano precisou quebrar alguns azulejos e desparafusar parte da porta, para que pudesse ser retirada do portal.

Ao BHAZ, o pai da moça brincou que agora terá de tratar ele muito bem, pois se no começo já foi capaz de quebrar um cômodo inteiro, ‘imagina se contrariar ele’.

“Vou é tratar ele bem, porque se ele na paz, na tranquilidade, conseguiu quebrar o meu banheiro […]”, disse em tom de humor.

