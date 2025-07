6 coisas que você pode fazer com um elástico de escritório e nunca imaginou

Ele pode parecer um simples utilitário de papelaria, mas possui utilidades que muita gente não conhece

Magno Oliver - 03 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Segredos de ALine)

Pequeno, barato e quase sempre esquecido lá no fundo das gavetas da firma, o elástico de escritório possui utilidades que muita gente nem imaginava.

1. Fechar embalagens abertas

O elástico de escritório também é útil em uma função que muita gente não utiliza: fechar embalagens plásticas abertas. Assim, dá para usar ele para prender sacos de mantimentos, como arroz, feijão, açúcar ou salgadinhos. Você evita que o conteúdo interno derrame ou perca a crocância.

2. Evitar que as roupas escorreguem no cabide

Também é muito útil para evitar que as roupas escorreguem no cabide, quando você lava suas peças e coloca para secar ou guarda no armário.

Assim, você vai enrolar dois elásticos nas extremidades do cabide para impedir que elas escorreguem.

3. Abrir potes com tampa dura

O elástico também é um bom hack para ajudar a abrir potes com a tampa bastante dura de desenroscar. Para isso, você vai envolver um elástico grosso na tampa para aumentar o atrito e facilitar a abertura com o menor esforço possível.

4. Segurar lápis e canetas juntos

Também serve como um bom porta objetos. Assim, dá para você agrupar materiais de escrita como lápis, caneta, canetão, lapiseira, borracha e afins com apenas uma unidade. Ele é útil para organizara mochila, estojo e até mesmo as canetinhas do seu bobbie goods.

5. Suporte improvisado para celular

Sim, ele também é uma boa opção para suporte de celular. Assim, você vai pegar dois elásticos e um copo e montar um suporte para ver vídeos sem usar as mãos e se incomodar com notificações. Basta prender os itens no copo e encaixar seu aparelho.

6. Marcador de páginas

Por fim, dá para usar um elástico comum como um marcador de páginas em livros. Primeiro passo é colocar um elástico em volta da página e fechar a capa para marcar onde você parou sua leitura. Serve bem como marcador e também ajuda a manter o caderno fechado.

