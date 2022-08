Manter a casa sempre arrumada é um dilema para muitas pessoas, isso porque, depois de organizada, em pouco tempo, já fica uma desordem completa.

Não há uma explicação para isso acontecer, mas a hipótese é que, na correria do dia a dia, os moradores acabam deixando tudo relacionado a casa em um plano B e sempre para resolver depois.

Bom, mas quem não segue essa regra, quais são os truques?

6 segredos que todo mundo que tem a casa arrumada guarda a 7 chaves:

1. Não deixam roupas pela casa

Se você tem aquela mania de deixar sapatos, jaquetas e bolsas espalhadas pela casa, saiba que isso está deixando tudo mais desorganizado ainda.

Quem tem a casa arrumada mantém sempre tudo em seu devido lugar, sem seguir esses comportamentos.

2. Não dormem com a cozinha bagunça

Não há nada melhor do que acordar e ver que não há nenhuma louça suja ou desordem na cozinha.

Mesmo em dias exaustivos, as pessoas que mantêm a casa organizada jamais dormem com a cozinha desarrumada e suja.

3. Evitam acumular papel, contas e folhetos

Outra coisa que atrapalha a manter a organização em casa é o acúmulo de papéis desnecessários espalhados pela casa.

Por isso, o truque é sempre guardar os papéis úteis em uma pasta ou gaveta e jogar fora de vez os itens que não servem para nada.

4. Acrescentam uma tarefa doméstica por dia

Para otimizar a limpeza e organização da casa, as pessoas mais zelosas costumam dividir as atividades ao longo das semanas.

Por exemplo, um dia para varrer toda a casa, outro para lavar os banheiros e assim por diante.

5. Mantenham os objetos no mesmo lugar

As pessoas que se preocupam com a organização da casa não poupam esforços para deixar tudo no lugar.

Em uma casa que fica sempre arrumada, jamais você vai ver chaves fora do chaveiro, almofadas fora do sofá e roupas sem ser no armário.

6. Sempre arrumam a cama

Por último, um truque excelente para deixar a casa impecável é manter a cama arrumada.

Por isso, aqui nesse tópico os cuidadosos se preocupam em já esticar e dobrar toda a roupa de cama assim que acordam, para manter a casa com um ar de arrumada.

