É por isso que as garrafas de 290 ml da Coca-Cola são conhecidas como KS

Consumidores acreditam que o sabor presente nessa bebida gaseificada é mais intenso e diferenciado por alguns detalhes

Magno Oliver - 18 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Vida Retrô)

É muito comum ver as pessoas pedindo uma Coca-Cola de garrafa de vidro de 290 ml em bares, restaurantes, lanchonetes e mencionarem o termo “KS”. Falar um: “Me traz uma KS aí” virou costume.

Assim, a pequena garrafa é uma das versões da bebida mais consumida no país. Refrescante, geladinha, diferenciada, ela se destaca pelo seu público fiel e design cativante.

Mas a pergunta que não quer calar ainda permanece: por que a garrafa de vidro de 290 ml da Coca-Cola recebe o nome popular de “KS” ? A resposta envolve vários fatores.

Segundo a literatura do Museu da Coca-Cola, as garrafas da empresa norte-americana de refrigerantes começaram a ser vendidas no Brasil em 1942. No entanto, o tamanho da embalagem era apenas de 185 ml. Assim, com o passar do tempo, em 1955, a Coca lançou garrafas de tamanhos diferentes, e foi daí que surgiu a garrafa KS, de 290 ml.

Dados publicados pelo jornalista Marcelo Duarte, autor do “Guia dos Curiosos”, apontam que KS é a sigla de king-size (“tamanho do rei”, em tradução literal), termo usado para falar de algo grande, acima do padrão, como as camas king-size, modelos grandes para acomodar mais pessoas.

A Coca chamada de “regular” tinha um tamanho menor e a “KS” veio como uma reformulação para um tamanho “maior” da linha de produção para baixa litragem em MLs.

“Segundo a Coca-Cola na época do lançamento, a garrafa de 290 ml era a considerada a medida perfeita para matar a sede ao acompanhar uma refeição”, explicou Duarte.

KS na garrafa é mais gostosa?

Outra polêmica que envolve a KS é sobre os consumidores a considerarem como uma bebida que fica com um gosto excelente na garrafa de vidro.

Cientistas explicam que a garrafa de vidro é um material impermeável e de grande inércia química. Em tradução, ele demora anos para interagir quimicamente com o conteúdo que o envolve. Por isso a impressão é que o refrigerante está mais gostoso nessa embalagem, pois não há passagem nenhuma de substância pro líquido.

