Candidaturas ao Governo de Goiás convergem em não levar em conta pesquisas públicas, mas há uma exceção

O entorno da candidatura à reeleição de Ronaldo Caiado, do União Brasil, festejou a ‘quase’ vitória, ainda no primeiro turno, do atual governador após a pesquisa da Serpes que colocou o candidato em 1° lugar, com 47,7%.

A Seção Rápidas consultou aliados e gente ligada diretamente a outras candidaturas que acreditam que os dados das próximas pesquisas podem oscilar, para beneficiá-los.

A mais prejudicado com os dados da pesquisa encomendada pelo jornal O Popular, e divulgado no domingo, é a candidatura de Wolmir Amado, do PT. Embora petistas adiantem que o resultado não impede a ascensão de Lula – motivo maior pelo palanque em Goiás -, o ânimo não foi abatido.

A pesquisa, por outro lado, acende alerta na campanha de Gustavo Mendanha, do Patriota. Ele se garantiu em 2° lugar, mas, se for pela rodada da Serpes, nenhum esforço teria valido a pena com a possível reeleição de Caiado. Nem Gustavo ter deixado o invejado posto de prefeito de Aparecida – segunda maior cidade do Estado – nem da aproximação desesperada do bolsonarismo que já tem outro candidato: Vitor Hugo, do mesmo partido do presidente.

Interlocutores de todos os outros candidatos afirmam que têm pesquisas qualitativas e quantitativas próprias e que, mesmo com a IPEC, encomenda pela TV Anhanguera, não deve influir em suas estratégias tanto de continuidade quanto de revertes os dados.

A IPEC já está nas ruas de Goiás e deverá ser divulgada no próximo dia 26, dia seguinte ao debate promovido pelo Portal 6 em parceria com o UOL.

Antenado com a campanha de Mendanha, um aliado afirma: “Ele chega ao segundo turno, sem dificuldade”. Ele aposta que a rejeição dos servidores públicos poderão dar fôlego à campanha do ex-prefeito de Aparecida.

Otimista, um dos apoiadores de Ronaldo Caiado acrescenta: “A campanha na tevê vai demonstrar ainda mais a força de Caiado, sobretudo no interior”.