Festival Paralelo terá a presença do cantor Criolo, em Anápolis

No dia 10 de setembro, os anapolinos poderão conferir de perto o show do artista Criolo no 12ª Festival Paralelo, que será realizado no estacionamento do Campus UEG – Henrique Santillo, em Anápolis.

A abertura dos portões acontecerá às 16h e os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla. Os preços variam de R$ 100 (para aqueles que doarem 1kg de alimento não perecíveis ou apresentarem carteira de estudante), podendo chegar a até R$ 270.

Os participantes poderão aproveitar a estrutura preparada pelos organizadores que conta com praça de alimentação, área de convivência, palco e até pista de skate.

Além do ambiente, a festa conta com as atrações das bandas “Amanda Canto Violado”, “Lucas Lanne e a locomotiva”,“3.600”, “Sete Copas”, “Disttopia” e “Serbêto”.

Mais informações sobre o evento e as vagas disponíveis podem ser conferidas na conta oficial da página no Instagram.