O outro lado do candidato de Bolsonaro ao Governo de Goiás, que gosta de pescaria e tiro esportivo

No futebol, o coração de Vitor Hugo (PL) é disputado por times que representam bem duas partes importantes de sua trajetória. Criado no Rio de Janeiro e deputado federal por Goiás desde 2019, o agora candidato a governador do estado veste tanto a camisa do Flamengo quanto do Goiás Esporte Clube.

Na gastronomia, porém, o gosto do parlamentar não se divide: “qualquer coisa” que tenha frutos do mar ou peixe como ingredientes principais é o bastante para conquistar o apetite do candidato.

Outra peculiaridade culinária de Vitor Hugo, visto frequentemente com uma caneca na mão, é a mania de tomar chá de hortelã. Já nas horas vagas, ele não dispensa uma boa pescaria e brincar com o filho João Vitor.

Vitor Hugo, que entrou no Exército em 1994 e ficou por lá durante 21 anos, também pratica tiro esportivo no tempo livre. Nas Forças Armadas, passou pelo 1º Batalhão de Forças Especiais, foi condecorado major e comandou o Destacamento Contraterrorismo.

Presença confirmada

Vitor Hugo é um dos candidatos que marcarão presença no primeiro debate entre os postulantes ao Governo de Goiás, realizado pelo Portal 6 e UOL.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (25), às 20h30, com transmissão pelas redes sociais a nível local e nacional.