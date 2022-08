Faltando pouco mais de quatro meses para 2022 ser encerrado, o horóscopo decidiu tranquilizar alguns signos e dizer que eles ainda poderão encontrar o caminho para a felicidade.

Algumas casas astrológicas passaram por muitas frustrações nos últimos meses e estão cansadas de sofrer por ficante inconstante.

A grande notícia é que essa fase foi importante para o amadurecimento desses signos e agora eles estão verdadeiramente prontos para serem felizes com um grande amor.

Então tratem de tranquilizar o coração, fugir de possíveis relacionamentos e aguardem, pois a copa está chegando e vocês estarão de camiseta combinando, na casa da sogra. Confira!

3 signos que após muita turbulência vão encontrar a felicidade e o caminho para o amor:

1. Câncer

De início, para que dê certo dessa vez, é importante que o canceriano tenha concluído a meta de depender menos do afeto alheio.

Encontrar um amor enquanto está cheio de complicações internas é um tiro no pé, porque provavelmente vai dar errado e o nativo poderá colocar tudo a perder, por inseguranças.

Estando mais estável, uma pessoa muito boa estará batendo na porta, durante esse Sol em virgem. As ideias precisam estar mais organizadas e alinhadas para conseguir começar uma relação do zero.

A dica é: saiba olhar para dentro de você e cuidar das suas emoções da mesma forma com que gosta de cuidar das outras pessoas. Saiba se priorizar!

2. Virgem

O nativo de virgem tem armazenado mágoas antigas há tempos e se boicotado de viver novas experiências amorosas, mas isso não está te fazendo bem em nenhum campo.

Se privar disso não é autoproteção, é autossabotagem. É melhor deixar os traumas no passado, respirar fundo e apertar o play novamente.

Você conhecerá alguém, durante esse Sol na sua casa astrológico, que fará tudo valer a pena e trará sentido às incógnitas. Acredite!

3. Capricórnio

O capricorniano também encontrará um rumo na vida durante os próximos dias e, finalmente, terão coragem de abandonar um pouco o racional e se permitirem ser felizes.

Um pretendente muito cativante está batendo na porta e não é hora de esconder as chaves. Abra e seja feliz!

Está mais que na hora de deixar as mágoas antigas lá no passado para começar a viver o presente e pensar em um futuro mais feliz!

