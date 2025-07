Como manter a piscina de casa limpa por mais tempo sem gastar muito

Com truques simples e até bolas de tênis, é possível economizar e manter a piscina sempre pronta para o mergulho

Anna Júlia Steckelberg - 01 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Valdoir José Pelegrin Marini)

Ter uma piscina em casa é quase sinônimo de verão eterno, mas quem cuida sabe: mantê-la limpinha pode virar um desafio, e uma dor no bolso. A boa notícia é que, com criatividade e rotina, dá para manter a água cristalina sem apelar para equipamentos caros ou produtos de outro mundo.

A ideia de que só soluções profissionais funcionam já ficou para trás. Hoje, é possível apostar em truques caseiros, rotinas semanais e até objetos comuns da casa para manter a limpeza em dia. O canal Morar em Sítio, no YouTube, provou que dá, sim, para ser feliz com piscina limpa e orçamento enxuto.

Como manter a piscina de casa limpa por mais tempo sem gastar muito

A primeira regra é a constância. Retirar folhas, galhos e insetos da superfície deve ser um hábito. Dá para usar a boa e velha rede para piscina, ou improvisar com um cabo e uma peneira fina. A escovação das bordas e do fundo também é essencial, uma vez por semana já faz diferença.

O controle do pH e do cloro não pode ficar de fora. Mesmo com truques caseiros, a água precisa estar equilibrada para evitar algas e problemas de saúde. Use os produtos indicados, mas com parcimônia.

Como limpar o fundo da piscina sem gastar muito?

Esqueça o robô caríssimo. Dá para improvisar com um aspirador comum: conecte um tubo flexível à entrada de sucção e pronto, vira uma ferramenta funcional para remover folhas e resíduos no fundo da piscina.

Enquanto isso, escovas com cerdas firmes ajudam a soltar a sujeira grudada. Durante o processo a água pode ficar turva, mas o filtro faz o trabalho pesado nas horas seguintes, o segredo está em direcionar a sujeira para o skimmer.

Truque da bola de tênis

Sim, bolas de tênis. Coloque algumas na água e veja como elas absorvem óleos e gorduras deixados por cremes e protetores solares. O tecido felpudo funciona como uma esponja natural, sem química envolvida.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!