Aliados e marqueteiros dos candidatos ao Governo de Goiás falam sobre expectativa para o debate no Portal 6/UOL

Um dos três debates entre governadoriáveis está sendo organizado e será transmitido nesta quinta-feira, às 20h30, pelo Portal 6, em parceria com o UOL.

Estão confirmados os candidatos Cíntia Dias (PSOL), Edigar Diniz (Novo), Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Wolmir Amado (PT).

A Seção Rápidas conversou com aliados e marqueteiros dos postulantes. A expectativa entre eles é que o evento inaugure, de fato, a campanha eleitoral entre os eleitores.

Parlamentar da base do atual governo, o deputado estadual Amauri Ribeiro (UB) aposta que Ronaldo Caiado vai se sair bem.

“O governador pegou o estado destruído e, nesses três anos e meio, conseguiu muito para o povo goiano. Ele tem serviço prestado, como obras, na segurança, saúde e na educação. Temos um estado financeiramente reconstruído, forte”, defendeu.

Amauri também acredita que a “chapa vai esquentar”.

“Os concorrentes vão tentar plantar ilusões. É o que todo pretenso faz com quem está no poder”, disse.

Ex-deputado estadual por quatro mandatos, Luis Cesar Bueno (PT) enxerga que o debate será uma excelente oportunidade ao candidato da legenda, Wolmir Amado, ganhe mais visibilidade.

“Vai ser possível lembrar que, durante as gestões do PT, Goiás cresceu muito. Ferrovia Norte Sul, aeroporto de Goiânia, entre outras conquistas. Depois da saída do PT do Governo Federal não há obra de grande envergadura em Goiás”, enumera.

“Campanha sem debate é campanha com eleitor alienado”, lembra o petista, ao defender a realização de encontros como o promovido pelo Portal 6/ UOL.

Marqueteiro de Vitor Hugo, Arlênio Sampaio destaca que o encontro “é importante para a democracia” e adianta que o candidato pelo PL usará a oportunidade para apresentar o plano de governo.

“Ele foi o único a entregar, de forma simbólica, o plano à sociedade”, reforça, sem deixar pontuar que “o candidato ainda vai ressaltar a aliança com Jair Bolsonaro. Até por já ter sido líder, do mesmo partido e a influência em resultados de gestão do presidente”.

Evandro José, responsável pelo marketing do candidato do Novo, Edigar Diniz, afirma que o debate é a oportunidade de o governadoriável se colocar à disposição do eleitorado goiano.

“Vai ser o primeiro contato mais amplo aos eleitores. Ele, que não é político, terá a chance de se apresentar como pessoa, com a visão do Partido Novo”, antecipa.

Nilton César, coordenador da campanha da candidata do PSOL, Cíntia Dias, acredita ela vai surpreender no debate ao vivo.

“A gente sabe da importância do Portal 6 e por isso a gente sentou com a candidatura para prepará-la para chegar ao debate afiadíssima. Ela é a única mulher dentro do debate e ela deverá esclarecer isto”, adianta.

O vereador Geverson Abel, coordenador da campanha de Gustavo Mendanha na capital, considera a oportunidade de o candidato mostrar as ideias que tem para os eleitores.

“[Gustavo Mendanha] tem escutado as pessoas e certamente vai levar isto ao debate, onde vai ser deixado claro a questão da Cidade Inteligente, a energia, o emprego. De certa forma, Gustavo deve mostrar que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas”, defende.