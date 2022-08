Brainfarma inaugura nova fábrica em Anápolis e espera gerar milhares de empregos

A Brainfarma inaugurou nesta quarta-feira (24) sua nova fábrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). A planta tem 12,7 mil metros quadrados e tem capacidade de produzir 38 milhões de unidades de medicamentos por ano.

A Hypera Pharma, dona da companhia, investiu R$ 416 milhões. A estrutura vai produzir, sobretudo, colírios e remédios injetáveis, que precisam de alto grau de esterilização.

O grupo já havia anunciado, ainda em 2021, que destinaria R$ 2 bilhões a Goiás, com expectativa de gerar até 2 mil empregos. Atualmente, a Brainfarma já tem 4,6 mil trabalhadores.

“O nosso objetivo é continuar apoiando e investindo no Estado de Goiás, crescendo e formando pessoas para trabalhar conosco”, afirmou o presidente da Hypera Farma, Breno Oliveira.

Para dar amparo à planta fabril no estado, a empresa conta com um centro de pesquisa localizado em Barueri (SP). “O produto começa com a parte de pesquisa em Barueri e aí você passa isso para escala industrial aqui em Anápolis. É tecnologia nacional”, explicou a diretora executiva de operações industriais da Brainfarma, Daniela Castanho.