Família percebe que criança dada como morta ainda estava respirando no velório

Uma família do México está buscando pelos direitos na Justiça após descobrir que estava velando a filha, de 03 anos, viva após a falsa declaração de óbito de um médico.

O caso ocorreu na cidade de São Luís Potosí e tem chocado o mundo inteiro, depois que os pais da vítima tornaram pública a situação trágica.

Segundo eles, na última semana a garotinha foi levada ao Hospital Básico Comunitário de Salin, com febre, disenteria e vômitos. No entanto, um dia após a chegada dela, os médicos informaram sobre o falecimento.

A família ficou desolada, mas deu continuidade nos procedimentos necessários para a conclusão do funeral da menina e sepultamento.

O grande problema foi que, durante o velório, algumas pessoas presentes perceberam que a criança ainda estava respirando e o coração dela batia.

Desesperados, novamente os familiares acionaram o serviço de emergência e a vítima foi levada novamente ao Hospital Básico Comunitário de Salin. Porém, horas depois constataram a morte dela, outra vez.

Agora, os pais da pequena acusam o médico encarregado do caso de negligência e homicídio culposo.

“É preciso analisar as ações dos médicos, dos serviços funerários, dos municípios, tanto de Villa de Ramos como de Salinas, e também de outras pessoas que participaram do evento”, disse o procurador José Luis Ruíz, encarregado do caso.