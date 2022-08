Homem sofre ataque cardíaco enquanto estava com amante e morre na cama de motel

Um homem de 54 anos teve um final trágico após algumas horas de curtição em um motel com a amante e a história, que aconteceu na cidade de Presidente Franco, no Paraguai, tem dado o que falar.

Identificado como Juan R, a vítima estava com a mulher, que não teve o nome divulgado, se divertindo no local, quando sofreu uma parada cardíaca na cama e morreu imediatamente.

Chorando por socorro, a acompanhante buscou ajuda na recepção do motel, onde os funcionários se mobilizaram para acionar uma ambulância.

Com a chegada dos socorristas, a amante fugiu sem que ninguém percebesse, enquanto os profissionais tentavam reanimar Juan.

Como não obtiveram êxito no procedimento, o corpo da vítima foi levado para proceder com as obrigatoriedades. No entanto, o celular dele estava bloqueado e não havia nada que ajudasse a identificar algum contato de parentes.

Diante disso, a esposa verdadeira só pôde ser informada do ocorrido muitas horas depois, quando telefonou para o marido e foi atendida pelos trabalhadores que cuidavam dele.

Após a ligação, a mulher traída chegou à delegacia e encontrou o corpo do falecido parceiro, confirmando a identidade dele.