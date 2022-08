O que a polícia já descobriu sobre o incêndio nas galerias pluviais da Avenida Goiás, em Anápolis

Investigações policiais indicam que foi culposo o incêndio que destruiu a tubulação da galeria pluvial que corta a Avenida Goiás, no cruzamento com a Avenida Brasil, na região Central de Anápolis.

Responsável pelo caso, o delegado Daniel Nunes, titular do 3º Distrito Policial, relatou ao Portal 6 que moradores em situação de rua estavam no local quando tudo ocorreu. Eles também tinham o costume de utilizar aquela região para se aquecer em dias mais frios.

Ao conversar com um jovem, de 27 anos, que testemunhou o incêndio lhe foi revelado que um grupo estava na tubulação fazendo uso de drogas. As pessoas tentaram aumentar um pouco mais o fogo, que já estava aceso, e fizeram as chamas se alastrar.

Como a região afetada não tinha câmeras de monitoramento, a polícia ainda não conseguiu identificar suspeitos ou mesmo testemunhas.

Todavia, uma perícia detalhada foi solicitada pelo delegado para esclarecer da melhor forma possível uma série de fatores que envolvem o incêndio, como a própria causa.

Pela riqueza de detalhes solicitada, o prazo para a entrega do laudo, que normalmente seria de 10 dias, pode chegar até 30.

Problemão

Depois do incêndio, a tubulação precisou ser refeita, pois havia risco à estrutura. A obra, que começou no dia 12 de agosto, terminou somente no dia 19.

O asfalto foi refeito pelas equipes na segunda-feira (22). Porém, no período em que o trecho da Goiás que passa sob o viaduto da Brasil ficou interditado, os motoristas sofreram com o trânsito pesado que se instalou no local.