O avião é um dos meios de transporte mais seguros de todo mundo por conta de diversos sistemas que garantem a proteção dos tripulantes. Mas contrariando a segurança das aeronaves enquanto estão no ar, a hora dos pousos pode ser muito perigosa.

Acontece que alguns aeroportos são construídos e posicionados de forma desafiadora para os pilotos, o que até os obriga a ter um treinamento para pousar por lá.

Por isso, aqui estão alguns dos aeroportos mais impressionantes, e também assustadores, do mundo.

6 aeroportos que têm os pousos mais perigosos do mundo:

1. Madeira, Portugal

Para todos que querem desembarcar na ilha da Madeira, em Portugal, já se prepara para o frio na barriga.

A proximidade do aeroporto com terrenos altos significa turbulência e cisalhamento do vento antes da aterrissagem.

2. Leh, Índia

Em Leh, na Índia, encontramos o 23º aeroporto mais alto do mundo, ficando a 10.682 pés (cerca de 3.255 metros) acima do nível do mar.

O piloto que decide encarar essa difícil aterrissagem, vai encontrar um aeroporto rodeado por montanhas e com uma pista curta, além de ser assolado por ventos fortes à tarde, o que faz com que os voos sejam restritos ao período da manhã.

3. São Martinho, Caribe

Aparentemente, esse aeroporto parece ser muito divertido e interessante, já que a pista termina direto em uma praia, o que significa que os aviões vêm para pousar bem acima dela.

Por mais legal que seja, isso pode ser perigoso, porque, em 2017, uma mulher foi morta pela explosão de um motor a jato enquanto ela e outros turistas com roupas de banho se penduravam na cerca do aeroporto.

4. Paro, Butão

Aqui temos mais um aeroporto nas alturas, mais precisamente a 2.244 metros acima do nível do mar.

Por mais que trata-se de um aeroporto internacional e importante, poucos pilotos são autorizados a pousar lá, tamanha a dificuldade da aterrissagem.

E não para por aí, os pousos só podem ocorrer à luz do dia, além disso também devem passar entre colinas e sobre casas antes de entrar na pista.

5. Cidade de Londres, Reino Unido

Londres também não escapou da periculosidade dos aeroportos, isso porque a aterrissagem na cidade obriga os aviões a passar pelos arranha-céus e pousar em um ângulo tão íngreme que te dá a sensação de estar em um helicóptero.

6. Aeroporto Nacional Reagan, EUA

Por último, temos o aeroporto Ronald Reagan, em Washington, que é de arrepiar!

Isso porque os pilotos precisam fazer curvas fechadas para se alinhar com a pista, além dos desvios de zonas de exclusão aérea em toda a cidade, que tornam a aterrissagem um pouco complicada para os pilotos.

