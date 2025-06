3 signos que vão entrar em uma fase de sorte e podem jogar na loteria

Impulso ligado à movimentação dos planetas Júpiter e Vênus, que trazem consigo expansão, fortuna e boas oportunidades

Gabriella Licia - 21 de junho de 2025

(Foto Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Algumas fases da vida parecem mais promissoras do que outras e, nos próximos dias, três signos em especial estarão com a sorte em alta. Seja em jogos de loteria, sorteios ou em simples coincidências do cotidiano, tudo indica que o destino vai sorrir para eles.

Esse impulso de sorte não vem do nada. Está ligado à movimentação dos planetas Júpiter e Vênus, que trazem consigo expansão, fortuna e boas oportunidades. Por isso, quem pertence a esses signos pode se beneficiar mais se acreditar em sua intuição e arriscar com sabedoria.

Mas é importante se lembrar que: sem correr riscos, é impossível conquistar qualquer coisa. Portanto, aproveite a intuição aguçada e experimentar se aventurar em uma aposta.

Confira abaixo se o seu signo está entre os mais favorecidos desta fase e aproveite para fazer aquela fezinha. O momento ideal pode ser agora.

3 signos que vão entrar em uma fase de sorte e podem jogar na loteria:

1. Touro

Os taurinos vão sentir um alívio financeiro inesperado. Com Vênus transitando em áreas ligadas ao dinheiro e à estabilidade, é possível que oportunidades de ganhos extras surjam do nada — inclusive através de jogos de sorte. Confie na sua intuição e preste atenção aos sinais: aquele número que aparece repetidas vezes pode ser um recado do universo.

2. Leão

A sorte volta a sorrir para os leoninos, especialmente aqueles que já estavam desacreditados. Com Júpiter enviando boas vibrações, o momento é ideal para arriscar, com responsabilidade, é claro. Aposta em grupo, bolão com amigos ou até aquela raspadinha despretensiosa podem trazer resultados surpreendentes na loteria.

3. Peixes

Sonhadores por natureza, os piscianos costumam ter uma conexão forte com o mundo espiritual e, agora, essa sensibilidade está amplificada. Sinais, sonhos e pressentimentos estarão ainda mais claros, indicando boas escolhas e caminhos prósperos. Não ignore aquele palpite que parece bobo: ele pode te levar ao bilhete premiado na loteria.

