Jovem chora após perder R$ 650 em produtos de beleza e vídeo comoveu a internet

Uma jovem compartilhou um vídeo chorando, contando sobre a mais recente frustração, envolvendo as primas, shampoos e muito dinheiro. O caso viralizou nas redes sociais e tem dividido opiniões.

Sofia Espinosa Moura, de 22 anos, é estudante de direito em Mato Grosso do Sul e gravou as cenas do banheiro dela, mostrando todas as embalagens dos cosméticos de tratamento capilar, corporal e facial que as garotinhas haviam utilizado.

Segundo a moça, ela teria deixado as primas mais novas no banho e saído rapidamente do cômodo. Ao retornar, encontrou todos os produtos abertos e esvaziados. Alguns ainda tinham água dentro.

A estudante explicou que as primas pequenas não sabiam da gravidade e do valor dos utensílios, então apenas usaram tudo para se divertirem no banho com as espumas.

Nas cenas, é possível ver Sofia chorando desesperadamente por ter perdido cerca de R$ 650 nos produtos de marcas renomadas.

“Eu coloquei uma bacia no chão, lavei o cabelo delas, o corpo. Minha tia estava no meu quarto, que é uma suíte, com o meu namorado. Quando eu terminei, eu falei para elas que poderiam brincar um pouquinho”, explicou ao portal UOL.

“Fui conversar com a minha tia. Foi questão de cinco minutos para a minha tia alertar que tinha muita espuma saindo do banheiro”, relembrou.

“No que eu abri o box, eu vi o shampoo mais caro flutuando. Eu fiquei desesperada e comecei a gritar. Elas ficaram olhando para mim e a minha tia já veio tirar elas de lá”, contou.

Nas redes sociais, os internautas ficaram indignados com a ‘falta de educação’ das garotinhas, e que seria importante a tia arcar com o prejuízo das crianças.

Porém, para a felicidade de Sofia, algumas marcas ficaram mobilizadas com o sofrimento da jovem oferecendo novos produtos.

“Desde pequenos empresários até marcas grandes ofereceram novos shampoos, sabonetes, esfoliantes… Ao todo, já foram dez marcas. Eu nem esperava que isso fosse acontecer quando eu publiquei o vídeo. Falaram que iam mandar o agrado para eu não chorar mais”, contou.

