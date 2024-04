6 manias que uma pessoa que se passa de boa e é falsa tem

Por trás de um rostinho que aparenta bondade e compaixão existe uma personalidade que você nem imagina

Magno Oliver - 27 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Você se considera uma pessoa de caráter bom ou ruim? Todo mundo conhece alguém que é tido como boa, mas que o caráter é a pura falsidade, não é mesmo?

O caráter é uma característica humana que define a índole de uma pessoa e como ela rege suas atitudes, modos de vida e parâmetros de honestidade. Com algumas pessoas que se passam por boas a coisa é diferente.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas manias que uma pessoa assim tenta esconder que tem, mas a verdade não é muito bem essa.

1. Escondem que são narcisistas

Elas escondem que tem uma fixação exagerada em si mesmas, buscando constantemente validação e admiração dos outros para alimentar sua autoestima frágil. Isso ocorre porque elas carecem de uma verdadeira conexão emocional com os outros e usam a admiração dos outros para compensar isso.

2. São muito manipuladoras emocionalmente

Elas se passam por uma coisa que não são e gostam de usar as emoções dos outros para seu próprio benefício. Assim, acabam manipulando situações no cotidiano para obterem vantagens pessoais. Isso acontece porque elas carecem de empatia genuína e usam das emoções das pessoas como ferramentas para alcançar seus próprios objetivos, por meio da falsa bondade.

3. São muito superficiais nas relações

Por trás de uma falsa bondade, elas prezam a superficialidades em vez de valores genuínos e boas relações emocionais com as pessoas. Isso ocorre porque elas valorizam mais a imagem e a aceitação social do que conexões emocionais verdadeiras com certo grau de aproximação e profundidade.

4. São amantes de mentiras

O falso personagem bom é para poder mentir com facilidade para encobrir suas verdadeiras intenções ou mesmo evitar confrontos. Isso ocorre porque elas não estão confortáveis em ser vulneráveis ou de personalidade autêntica. Assim, o mais conivente para elas é criar uma narrativa mentirosa para si mesmas e para os outros.

5. Pecam bastante na empatia

Essas pessoas podem carecer de empatia genuína pelos sentimentos e necessidades dos outros, mas muitas vezes tentam mascarar essa falta de preocupação com comportamentos superficiais. Assim, transbordam falsa bondade e pecam em falta de humanidade com o próximo

6. São muito hipócritas

Por fim, a boa impressão cai por terra quando elas começam a agir de maneira contraditória com o que dizem e fazem. Isso acontece porque elas estão mais preocupadas com a percepção que os outros têm delas do que com a consistência em suas ações.

