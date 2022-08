As famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil devem poder contar com um novo benefício financeiro a partir de setembro.

Novidade aprovada em julho pelo Congresso Nacional libera a contratação de empréstimos consignados para os brasileiros que recebem o suporte do Governo Federal.

Segundo o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, o novo benefício vai auxiliar as famílias beneficiárias em relação a educação financeira, pois com ele, não será mais preciso recorrer ao mercado informal para conseguir o dinheiro extra.

“Várias dessas famílias já estão endividadas, mas sem acesso ao mercado formal. Então elas acabam recorrendo ao mercado informal para pegar esses empréstimos, sendo submetidas a taxa de juros escorchantes que a gente vê sendo praticada pelo mercado paralelo de empréstimo”, afirmou.

A Medida Provisória nº 1.106, responsável pela liberação, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 04 de agosto e também amplia a margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

Entretanto, mesmo já tendo recebido a sansão presidencial, ainda é necessário a regulamentação do governo para que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil possa enfim ser liberado para as famílias.

Novo benefício para quem recebe Auxílio Brasil deve começar em setembro

Para que o novo benefício possa ser usufruído pelas famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, falta ainda uma portaria do Ministério da Cidadania contendo todas as regras para o empréstimo consignado.

Mesmo com a pendência, Ronaldo Vieira Bento, chefe da pasta, afirmou em em uma live promovida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que a modalidade deve estar liberada já no início de setembro.

Durante a transmissão o ministro ainda apontou que o propósito do novo benefício é a emancipação, como uma forma de contribuir para o negócio das famílias beneficiadas.

“Empréstimo consignado é para famílias que precisam de um algo a mais para dar fôlego ao seu negócio. Nosso propósito é a emancipação”, apontou o ministro.

