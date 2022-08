Para qualificar ainda mais a plataforma no ranking dos aplicativos, uma função liberada no WhatsApp permitirá saber quantas mensagens você já respondeu.

Com a mudança, será possível descobrir quantas mensagens você já enviou ou até recebeu de algum contato que está na plataforma.

O recurso pode ser ativado de forma simples e prática sem ser necessário a instalação de nenhum outro aplicativo ou mídia.

Ficou curioso (a) sobre a nova função? Saiba como utilizá-la por meio do texto que o Portal 6 preparou sobre como funcionará o recurso.

Função liberada no WhatsApp permite saber quantas mensagens você já respondeu

Já imaginou fazer uma mini aposta com os colegas para saber quem é que é mais viciado no aplicativo por meio dos dados da própria conta? Pois é, agora isso é possível.

Conforme apurado pelo site Techtudo, uma nova função liberada pelo WhatsApp será uma ‘mão na roda’ para quem tem aquela curiosidade em saber mais sobre como usar o aplicativo.

Além da possibilidade, a atualização também poderá ser utilizada para dar aquela conferida em quais dos seus amigos ou conhecidos têm mais costume de utilizar o WhatsApp.

Para utilizar o item é bastante fácil: basta ir até a tela inicial do WhatsApp e clicar no símbolo de três pontos que está no canto superior à direita.

Depois, é só ir até a opção de “Configurações” e, dessa maneira, selecionar a opção “Conta”. Ao fazer isso, é só se dirigir até o botão “Uso de Rede” e conferir se o item está funcionando.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!