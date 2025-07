Não é óleo de coco, nem babosa: veja o ingrediente natural que é o melhor para a pele

Esse item é muito barato e eficaz para tratar o corpo sem agredir a saúde e de forma natural

Magno Oliver - 05 de julho de 2025

A batata acalma nossa pele. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Os cuidados com a pele foram além da preocupação estética e hoje é um hábito que muitos brasileiros não abrem mão. Se cuidar envolve saúde, autoestima, prevenção de problemas de pele e também envelhecimento precoce.

Assim, a atenção diária com a pele inclui hidratação, limpeza adequada, esfoliação e proteção contra os raios solares e rajadas de vento. Nos tempos de frio, o clima seco prejudica a barreira natural da pele e uma skincare é a atividade mais urgente a se fazer.

Nessa estação do ano, muitas pessoas recorrem a soluções naturais como óleo de coco, babosa entre outros ingredientes naturais.

No entanto, um ingrediente poderoso e potente bombou nas redes sociais, pois vem ganhando destaque nos cuidados com a pele e também o cabelo: o mel.

Assim, o mel é o queridinho da vez no quesito skincare e cuidados naturais com a pele. Ele é um alimento simples, barato, acessível e que dura bastante, além de possuir propriedades antibacterianas, antioxidantes e um alto poder de hidratação.

Por ser um hidratante natural, ele possui benefícios que fazem dele um verdadeiro aliado do rosto e também promove um cabelo brilhoso, forte e saudável.

O truque com o mel é aplicar uma camada fina no rosto com um pincel e aguardar cinco minutos. Em seguida, você sente a diferença, pois a pele absorve nutrientes enquanto o mel forma uma camada protetora e suave.

Por fim, além de bom para a pele, também combate espinhas, suaviza manchas e ainda melhora a elasticidade.

