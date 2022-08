Funcionários da Ecovias do Araguaia ficam feridos após colisão contra caminhão na BR-153

Três colaboradores terceirizados da Ecovias do Araguaia, concessionária da BR-153, ficaram feridos após um acidente na noite desta quinta-feira (25), no km 200 da rodovia, próximo a Uruaçu, no Norte do estado.

De acordo com a empresa, eles estavam num carro que colidiu contra um caminhão. O motorista do veículo de carga não se feriu.

Dos três trabalhadores que se feriram, uma teve ferimentos leves, outra precisou de atendimento médico, mas não corre risco de morte. Uma terceira, porém, está em estado grave. Todas foram transferidas para o Hospital Centro-Norte (HCN), em Uruaçu.

Durante a ocorrência, não houve bloqueio de faixa ou registro de congestionamento. Além da Ecovias do Araguaia, equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Em nota, a Ecovias do Araguaia diz que “lamenta o ocorrido e está prestando todo o suporte possível aos colaboradores. A concessionária fornece também total apoio à polícia para as investigações”.