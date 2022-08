Se tornar milionário em um piscar de olhos, sem precisar de muito trabalho, é uma das grandes vantagens de ser um ganhador da Mega Sena.

Todavia, conquistar esse tão sonhado prêmio exige um punhado de sorte, um pouco de conhecimento de estatística e claro, muita fé.

Mesmo que não seja algo tão simples de se ganhar, existem alguns números que são mais sorteados e outros que quase não saem.

Por isso, se você quer tentar a sorte no próximo jogo da Mega Sena e deseja dobrar as chances, fique de olho no conteúdo que separamos.

Mega Sena: confira os números mais e menos sorteados na loteria

Números mais sorteados

Para aqueles que possuem o costume de jogar na loteria, mas nunca alcançaram o tão desejado e disputado prêmio milionário, talvez seja a hora de realizar um teste com novos números, usando por exemplo, aqueles que mais costumam ser sorteados.

Liderando nos sorteios, temos o número 53 que já saiu nada menos que 288 vezes e pode até mesmo ser considerado da sorte.

Tendo sido sorteado 286 vezes, temos o também famoso 10. Seguindo encontra-se o 05 com 274 vezes, o 42 que também levou 274, 37 que saiu 272 vezes e por último, mas não menos importante, está o número 04, que foi sorteado por cerca de 269 vezes.

Agora que já sabe os que mais costumam sair na Mega Sena, talvez possa estar ainda mais perto da realização do sonho de ficar rico.

Números menos sorteados

Se por um lado temos aqueles que costumam sair com uma frequência maior, por outro temos aqueles que podem ser considerados até mesmo como mais azarentos.

É importante ressaltar que o fato de aparecerem menos, não quer dizer que nunca serão sorteados e que você deve esquecê-los para sempre se deseja ganhar.

A primeira destas dezenas que não são tão sorteadas é o 26, que mesmo não sendo tão frequente, já saiu 208 vezes.

Seguindo temos os números 55, 21,15, 22, assim como também o número 03.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!