Anitta vira personagem do jogo ‘Free Fire’ em seu novo clipe, ‘Tropa’; assista

Anitta lançou na noite desta quarta-feira (29) um clipe em que vira uma personagem do jogo “Free Fire”. A canção, batizada de “Tropa”, foi gravada em parceria com o cantor Luck Muzik, do sucesso “Faz o 360”.

O “Free Fire” é um jogo gratuito de sobrevivência no estilo de “Battle Royale” disponível apenas para dispositivos móveis. O game começa com cerca de 50 jogadores pulando de um avião numa ilha.

Cada um decide quando saltar, o que permite escolher uma posição estratégica para coletar armas, munição, capacetes e outros equipamentos necessários para sobreviver no cenário.

Com o tempo, espaço disponível para circulação na ilha é reduzido para que os jogadores se encontrem com mais facilidade até que só um sobreviva e se consagre com o vencedor da partida. Cada jogador pode escolher um personagem para entrar na batalha, com características que podem ajudar no combate.

A personagem de Anitta no game se chama A Patroa. Seus looks, exibidos no clipe de “Tropa”, foram criados pela cantora em parceria com sua estilista. No vídeo, ela participa de cenas de ação com explosões de carros e aviões, gravadas com influenciadores que produzem conteúdo sobre o jogo nas redes sociais.