Pai de santo é preso após vítimas denunciarem abusos sexuais em casa de umbanda, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Aparecida de Goiânia prendeu preventivamente um pai de santo, de idade e nomes não revelados, acusado de abusar sexualmente de mulheres que buscavam ajuda espiritual na casa de umbanda dele. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (26).

Conforme a PC, várias vítimas foram ouvidas e revelaram que ele se utiliza da religião e da sensibilidade das pessoas para praticar os abusos.

Os casos de violência sexual são tão graves que uma vítima estuprada teve de ser submetida a uma cirurgia após ter o intestino lesionado.

Diante da gravidade dos fatos e da possibilidade do surgimento de outras vítimas, a delegada Cybelle Tristão solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de busca e apreensão no terreiro de umbanda.

No local havia munições de arma de fogo, droga e armas brancas que possivelmente eram usadas para intimidar as vítimas.