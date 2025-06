Homem se vinga de shopping em Goiânia após ser expulso pelos seguranças

Ato de vandalismo foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento

Da Redação - 21 de junho de 2025

Homem danificou cancela do shopping. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (21), após um homem ser flagrado vandalizando as cancelas do estacionamento do Araguaia Shopping, em Goiânia.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e mostram o suspeito forçando a estrutura para quebrá-la, enquanto adentrava ao local.

Constatado o ocorrido, os próprios seguranças do shopping capturaram o homem, o rendendo até a chegada da viatura da PM, que constatou o ato, realizado na entrada do Sul do estacionamento.

Sob presença dos policiais, o supervisor de segurança do centro comercial relatou que o suspeito estava dormindo no local há alguns dias e, após ser advertido que deveria sair dali, ele teria se enfurecido.

Por conta disso, ele teria se revoltado e decido se “vingar” do shopping, resolvendo a retaliação danificado a cancela, o que causou prejuízo para a empresa.

Com informações em mãos, tanto o responsável pelo estacionamento quanto o homem foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde o caso foi devidamente registrado.

Na unidade policial, o supervisor de segurança do Araguaia Shopping decidiu representar uma denúncia contra o suposto autor, que foi autuado pelo crime de dano pelo Código Penal.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizarem a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido, assim como dar continuidade nos trâmites conseguintes.

PERDEU A CABEÇA 😤 Homem se vinga de shopping em Goiânia após ser expulso pelos seguranças Leia: https://t.co/y9mlcw5ESi pic.twitter.com/TbLDwcCmXi — Portal 6 (@portal6noticias) June 21, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!