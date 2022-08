Com diferença de quase 30 anos, casal de Anápolis chama atenção nas redes sociais

Os 28 anos de diferença não foram uma barreira para o amor de Ana Paula Assunção, de 27 anos, e o marido Wellington Candido Luiz, de 56, casal anapolino que viralizou no TikTok.

A repercussão veio depois de um dos primeiros vídeos que publicaram juntos, com fotos dos dois e ao fundo, uma música do cantor Xand Avião, alcançando um total de 2.9 milhões de visualizações na plataforma.

Em conversa com o Portal 6, Ana Paula revelou que a publicação foi feita sem qualquer pretensão e ela não imaginava que iria render tanto, já que na época contava com poucos seguidores.

“Nosso primeiro vídeo, viralizou no tik tok na pandemia. Fiz totalmente sem pretensão. Tinha apenas 15 seguidores e o vídeo bateu quase 3 milhões de visualizações”, contou.

Mas, por trás das câmeras e dos vídeos que mostram essa diferença entre idades de ambos de forma bem humorada, está uma bela história de amor.

“Nos conhecemos em um bar que ele tinha na época, há cinco anos. No início éramos amigos, ele demonstrava interesse em um relacionamento, mas a diferença de idade era um obstáculo para mim”, afirmou.

“Apesar de me sentir atraída por homens mais velhos, tinha medo da reação da minha família. Mantivemos contato por um ano até assumirmos de vez para família e amigos”, completou.

Ana Paula, porém foi surpreendida. Em vez de pedi-la em namoro, Wellington pediu a mão dela em casamento. O ‘sim’ veio, mas também apareceram empecilhos.

“Minha família não aceitava no início, foi uma fase bem difícil. Durante o namoro enfrentamos algumas situações de preconceito com relação a nossa diferença de idade, mas isso nunca nos abalou, pelo contrário, sempre lidamos com muita leveza e descontração”, desabafou.

Decididos e com o coração apaixonado, os pombinhos enfrentaram todas as dificuldades, subiram ao altar em 2019 e hoje se orgulham um do outro e do relacionamento que os une cada vez mais.

“Nos casamos em 2019, temos um casamento maravilhoso, ele me inspira muito, e tenho muito orgulho de nós. Nossa história é realmente uma linda história de amor”, salientou.