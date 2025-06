Anápolis deverá ter duas grandes inaugurações de infraestrutura urbana em agosto

Projetos vêm com a o intuito de desafogar o trânsito em áreas vitais da cidade

Davi Galvão - 16 de junho de 2025

Imagem mostra maquinário nas obras do viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Divulgação)

Já neste mês de agosto, duas obras aguardadas pela população devem ser entregues pelo Poder Público, sob a promessa de desafogarem e proporcionarem maior fluidez no trânsito de Anápolis.

A primeira se trata do Anel Viário do Daia, que teve as obras iniciadas ainda em 2013 e angariou um investimento de R$ 31,5 milhões.

A via irá contar com 7,98 quilômetros de extensão e será toda duplicada. O projeto foi pensado para absorver o grande tráfego de caminhões que escoam os produtos fabricados nas quase 200 empresas do polo industrial da cidade.

O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, esteve no local das obras na última quarta-feira (11) e afirmou que, em até 60 dias, os trabalhos estariam concluídos.

Viaduto do Recanto do Sol

O viaduto do Recanto do Sol é a segunda obra que deve ser entregue no mês de agosto e promete facilitar a vida da população, especialmente de quem mora na região ou precisa passar por lá.

Vale destacar que, há décadas, os moradores sofrem com engarrafamentos gigantes, já que o bairro conta apenas com uma entrada.

Em entrevista ao Portal 6, o secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, destacou que o projeto já está em fase final de construção e deve ser entregue, de forma oficial, em agosto.

Apesar disso, ele destacou que o trânsito na região já deve fluir normalmente até o final de julho, respeitando o prazo anteriormente fixado pela atual gestão. Após isso, irão restar apenas etapas que não comprometem diretamente o uso da via.

