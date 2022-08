Estudantes de Anápolis poderão concorrer a 300 bolsas de estudo

A Prefeitura Municipal de Anápolis vai abrir no dia 05 de setembro as inscrições para o ‘GraduAção’. O cadastro será realizado de forma online pelo site do programa.

O edital para concessão de 300 bolsas universitárias, com validade de um semestre letivo, foi publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial do Município. Do número total, 50 vagas serão integrais e 250 parciais.

Para participar, o candidato precisa residir em Anápolis há no mínimo três anos e ter concluído o ensino médio no município.

É exigido que a renda familiar bruta mensal não seja maior que seis salários mínimos.

As instituições de ensino credenciadas no programa são: Faculdade Fama, UniEvangélica, Faculdade Raízes, Faculdade Fibra, Faculdade Anhanguera e Senai. Para concorrer, o universitário precisa estar devidamente matriculado em uma delas.

A seleção será realizada em quatro etapas, sendo elas o preenchimento do formulário eletrônico, anexo de documentos por upload, entrevista e realização de visitas domiciliares pela equipe técnica.

Os resultados de cada etapa serão publicados no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura. A classificação é realizada por pontuação, de acordo com os critérios definidos em edital.