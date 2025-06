Sem saber o que é vencer na Série C, técnico do acesso deixa o comando do Anápolis

Desligamento de Ângelo Luiz foi comunicado oficialmente nesta terça-feira (17)

Paulo Roberto Belém - 17 de junho de 2025

Técnico do acesso para a Série C deixa o comando do Anápolis (Foto: Reprodução/Instagram)

O novo empate do Anápolis Futebol Clube, em casa, contra o Retrô no último sábado (14), marcando a continuação do jejum de vitórias na Série C, foi o estopim para o desligamento do técnico Ângelo Luiz.

“Figura”, como é conhecido, deixou o comando do Galo da Comarca nesta terça-feira (17). No anúncio oficial feito no Instagram do clube, também foi comunicado que o auxiliar técnico Antônio Carlos sai da equipe.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria do Tricolor da Boa Vista para saber do processo de contratação de um novo nome. Em reposta, o clube disse não há nada oficialmente definido.

Enquanto isso, quem comanda os treinos do Anápolis até o próximo jogo, marcado para o dia 28, é Caio Lucas, que ocupa o cargo de gerente de Futebol, com passagens pelo clube como analista de desempenho e auxiliar.

Despedida

No anúncio de desligamento de Ângelo Luiz, o clube citou a carreira do treinador que foi responsável pelo acesso inédito do Anápolis para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi atleta das categorias de base do Anápolis, ainda na década de 1990.

Figura foi preparador físico e auxiliar técnico, assumindo o comando da equipe tricolor em junho de 2024. Ano este em que foi vice-campeão da Série D, campeão goiano do Interior em 2025, além de ter sido eleito o melhor treinador do estadual de Goiás.

“O Anápolis Futebol Clube agradece a dedicação e o comprometimento dos profissionais, e deseja sorte na sequência de suas carreiras”, citaram no comunicado.

