Um dos mais mal interpretados do zodíaco, com certeza, é o signo de sagitário. Eles são livres e leves demais para as pessoas emocionais os apreciarem.

Mas hoje viemos desmistificar os sagitarianos e contar algumas qualidades que eles apresentam e os fazem extremamente especiais e amigáveis.

Caso esteja com receio de se envolver com um nativo, essa lista te acalmar um pouco ou, definitivamente, te tirar de ideia. Confira!

6 qualidades que só uma pessoa do signo de Sagitário tem:

1. Energia

O sagitariano é uma das pessoas mais energéticas do zodíaco. Ele simplesmente não para e é conhecido carinhosamente como o ‘inimigo do fim’.

Enquanto tem música, tem dança. Ele gosta de sair, de conhecer pessoas e detesta gente chatinha, pesando a vibe do rolê.

Isso o torna um ótimo parceiro para diversão, além de ser extremamente engraçado e piadista.

2. Positividade

Os nativos também adoram enxergar um lado bom de tudo. O que acontece é que a praticidade dele age mais rápido.

Por exemplo, ele tenta ver algo positivo no relacionamento, se não encontrar, ele parte antes da pessoa piscar os olhos.

Se tem uma coisa que o sagitariano odeia é enrolação sem precisão. Ele tem sede de vida e de boas experiências.

3. Dedicação

Apesar de toda a fama de desapegado, o sagitariano sabe zelar pelo bom relacionamento. Ele se dedica de corpo e alma para que tudo saia perfeito.

A confiança vai ser a base do relacionamento dele sempre e os alicerces serão a parceria, cumplicidade e diversão.

4. Nada ciumento

Como dito, a confiança será fundamental para ele sempre. Afinal, o sagitariano é ‘bicho solto’ e não costuma abrir mão da liberdade por nada nesse mundo.

Mesmo amando muito, dentro de um relacionamento, ele precisa se sentir livre na vida. Ele gosta de apreciar a própria companhia em certos momentos.

Por isso, pessoas grudentas e possessivas podem ser péssimas escolhas, como câncer e peixes.

5. Livre

A liberdade é a palavra chave do sagitariano. Viajar, festar, se divertir, tomar bons porres e fazer novas amizades estão na lista de coisas que eles mais amam.

É importante que ele não se sinta regrado. Aliás, eles detestam regras.

6. Nada metódico

E não espere uma rotina ou um padrão vindo de um sagitariano. Ele não se importa nada com isso e prefere viver um dia de cada vez.

Ou seja, dificilmente o relacionamento dele cairá na rotina.

