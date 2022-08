Um ouriço foi resgatado na manhã deste domingo (28), em Minaçu, região Norte de Goiás. O animal silvestre estava no muro de uma residência localizada no centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o bicho não apresentava ferimentos. Após o resgate, ele foi levado para uma reserva ambiental do município.

Em vídeo gravado pela corporação, é possível notar que se trata de um animal de médio porte. Dois agentes foram mobilizados na captura do ouriço, que foi removido da casa com o auxílio de uma escada e equipamentos de proteção.

O caso acontece uma semana depois que outro ouriço assustou moradores de Goiânia ao “passear” por uma lanchonete no Setor Grande Retiro. Imagens registradas pela câmera do estabelecimento, na noite do último domingo (21), mostraram que os clientes se retiraram do local enquanto o animal andava tranquilamente entre as mesas.