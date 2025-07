Caminhão da Prefeitura de Goiânia quase atropela motorista menos de um mês após caso parecido

Testemunhas afirmaram que motorista ainda tentou fugir do local, mas foi detido por populares

Davi Galvão - 04 de julho de 2025

Acidente foi flagrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Mais um motociclista se envolveu em um acidente com um caminhão da Prefeitura de Goiânia na Região Noroeste da capital.

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (03), na Rua Marco Oliveira, no Jardim Clarissa, e foi registrada por câmeras de segurança. A vítima, de 30 anos, conseguiu pular da moto e evitar o impacto direto.

Testemunhas relataram que a motorista do caminhão tentou deixar o local, mas foi impedida por outros condutores e populares, que conseguiram desligar o veículo.

A moto do entregador, que trabalha vendendo cocos, ficou completamente destruída.

A reportagem entrou em contato com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), informando que a motorista era de uma empresa terceirizada e que está apurando a situação. Confira a nota na íntegra:

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa que assim que tomou conhecimento de acidente envolvendo um caminhão da Agência, conduzido por motorista terceirizada, solicitou formalmente à empresa responsável pela motorista a apuração da conduta da profissional. A Agência reforça que todo o seu quadro profissional, tanto próprio quanto terceirizado, deve seguir princípios de conduta ética, responsável e respeitosa com a sociedade.

Figurinha repetida

O acidente ocorreu próximo onde, há um mês, outro motociclista também foi atropelado por um caminhão da Prefeitura.

Na ocasião, a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com fratura no pé, além de um leve trauma crânio encefálico.

O motorista do caminhão também fugiu sem prestar socorro, apresentando-se apenas após a repercussão do caso na imprensa e sendo afastado do cargo.

