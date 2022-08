Três apostas de Goiás quase faturam prêmio de R$ 18 milhões da Mega-Sena

Por pouco, Goiás não ganhou três novos milionários neste fim de semana. Das 52 apostas que acertaram a quina do Concurso da Mega-Sena 2514, que iria entregar R$ 18,2 milhões para quem marcasse os 06 pontos, três foram feitas no estado.

As lotéricas onde os números foram registrados são de Acreúna, Anicuns e Goiânia. Para cada uma das apostas a Caixa Econômica Federal pagará R$ 59.901,15. As dezenas sorteadas foram 05 – 15 – 24 – 34 – 45 – 52.

A quadra teve 4.477 ganhadores, sendo que 130 foram de Goiás. Cada um levará R$ 993,92.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso realizado neste sábado (27). Com isso, o prêmio acumulou, e a expectativa é de que o valor chegue a R$ 42 milhões no concurso 2.515, que será realizado na quarta-feira (31).

Para tentar a sorte com uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a cartela sai por R$ 4,50. Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário nesta modalidade é de 1 em 50.063.860.