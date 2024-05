Paciente ataca médico, enfermeira e quebra equipamentos em posto de saúde em Anápolis

Mulher teria esperado por 15 minutos pelo atendimento médico e, após esse tempo, teria ficado visivelmente transtornada

Samuel Leão - 10 de maio de 2024

Agressões aconteceram no Posto de Saúde do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 45 anos, teve um ataque de fúria e protagonizou cenas violentas no Posto de Saúde do Recanto do Sol, em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (10).

A mulher teria esperado por 15 minutos pelo atendimento médico e, após esse tempo, teria ficado visivelmente transtornada. Ao ser recebida pelo jovem médico, de 26 anos, ela partiu para cima com tapas e socos.

Enquanto o agredia, ela alegou ter recebido receitas para medicamentos errados na última consulta. Uma enfermeira, de 43 anos, tentou intervir e também foi vítima das pancadas.

Por fim, uma recepcionista, de 28 anos, também sofreu arranhões no rosto, que ficou marcado com as unhas da mulher. Na sequência, a paciente ainda teria quebrado equipamentos, lançando uma impressora ao chão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, registrando as agressões e colhendo depoimentos acerca do ocorrido.

Como a confusão se passou em uma unidade de saúde, não foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).