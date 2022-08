Bombeiros vão usar drones para tentar achar turista que sumiu na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros reforçou na manhã desta segunda-feira (29) as buscas pela turista desaparecida na Chapada dos Veadeiros. A mulher, de 44 anos, sumiu na tarde deste domingo (28), na região de Alto Paraíso de Goiás.

A equipe agora reúne profissionais de busca e salvamento com cães e drones na região. Os militares estão trabalhando desde às 20h quando foi acionada por amigas da vítima para encontrá-la.

De acordo com as companheiras, ela sumiu depois de dizer que iria sair da trilha para jogar as cinzas de um animal de estimação.

A vítima, que é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estava na região para visitar uma cachoeira da reserva com um grupo de 04 amigas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a trilha onde elas estavam tem menos de 2 km e não há históricos de desaparecimentos. As buscas continuam durante esta segunda-feira (29).