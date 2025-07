Aparecidense surpreende com campanha de destaque na Série D

Equipe tem mais quatro partidas pela frente para avançar para a fase eliminatória, com três delas em casa

Paulo Roberto Belém - 01 de julho de 2025

Jogadores do Camaleão comemoram boa fase (Foto Reprodução/Instagram)

Dentre as equipes goianas que estão disputando a Série D do Brasileirão, a Aparecidense está sendo a bola da vez em 2025. A equipe lidera o Grupo E com 22 pontos e se continuar embalada, tem grandes chances de avançar à fase eliminatória da competição.

A campanha surpreendente foi reforçada na vitória contra o rival da capital. o Goiânia, por 3 a 0 no último domingo (29). Das 10 partidas até agora, o Camaleão conta com sete vitórias, duas derrotas e um empate.

Cenário

Para avançar para a próxima fase, a Aparecidense tem pela frente mais quatro jogos, sendo que em três oportunidades os duelos serão em casa. Um incentivo a mais para que os aparecidenses torçam pelo time da casa.

Campanha interessante e se esse primeiro objetivo for alcançado, seguirá o passo do Anápolis Futebol Clube, que avançando à fase eliminatória da Série D no ano passado, conseguiu o acesso ao ser vice-campeão da competição.

Próximos jogos

Os próximos desafios já serão em casa, contra o Porto Velho no próximo sábado (05) e contra o Goianésia, outro time de Goiás, no dia 12. Depois, o Camaleão duela fora de casa com o Mixto de Cuiabá e volta para fechar a fase de grupos disputando com o Capital, time brasiliense.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!